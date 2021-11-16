COVID-19 в Башкирии на 16 ноября: 680 человек заразились, 23 – скончались

За день от COVID-19 скончались еще 23 пациента. Всего инфекция унесла жизни 3 096 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 680 жителей. С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано 96 937 случая инфицирования. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 скончались еще 23 пациента. Всего инфекция унесла жизни 3 096 жителей региона.

Переболели коронавирусом 85 861 человек, 666 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились более 1,83 млн человек, вторым – 1,53.