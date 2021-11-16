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Накануне под окнами многоэтажного дома на улице Демьяна Бедного в Благовещенске прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Самое интересное, что момент падения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения: на кадрах видно, как ранним утром местная жительница отводит в школу ребенка, но неожиданно в паре десятков метров в снег падает тело. Ошарашенная женщина быстро отводит ребенка, а потом бегом возвращается, чтобы посмотреть – жив ли человек.

Многих озадачила гибель мужчины – он был одет в уличную одежду, поэтому у местных жителей возникло подозрение, что погибшего просто вытолкнули из окна. Но как объяснил собственный источник «Комсомолки», по предварительным данным, ничего криминального в смерти мужчины нет.

В региональном Следкоме подтвердили факт смерти мужчины, но не стали уточнять подробности, ограничившись комментарием, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.