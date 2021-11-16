В Уфе установят 22 новогодние елки

Вторая пиксельная елка будет стоять перед ДК "УМПО" Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе для празднования Нового 2022 года поставят 22 городские елки. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 16 ноября сообщил начальник Управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов.

Чиновник отметил, что две елки будут пиксельными. Одна из них – на площади Салавата Юлаева – уже смонтирована. Второе искусственное дерево было решено перенести на территорию перед ДК «УМПО» в Черниковке. Прошлой зимой оно стояло на Советской площади, которая сейчас находится на реконструкции, – в таких условиях поставить тяжелую конструкцию «невозможно», пояснил Хамитов.

На городских елках будут установлены ледовые фигуры и светодиодные конструкции. Также предусмотрена праздничная иллюминация.

– Учитывая неблагополучную эпидемиологическую обстановку, в целях недопущения массового скопления людей количество площадок по сравнению с предыдущим годом будет увеличено. Так, в 2019 году было 85 площадок, в 2020 году – 247, в текущем году будет оформлена 321 площадка, – рассказал чиновник.

Жилищные предприятия запланировали обустройство новогодних площадок на 120 дворовых территориях, будут залиты 88 хоккейных коробок и 21 каток.

Работу по новогоднему оформлению города планируется завершить до 1 декабря.