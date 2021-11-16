Видео: уфимцы устроили давку в переполненном автобусе

Уфимцев возмутила давка в автобусе

В Уфе пассажиры ранним утром устроили давку в маршрутке №226. Об этом в соцсетях рассказали местный житель. Он прикрепил к публикации видео, на котором видно, как толпа людей теснится в салоне автобуса.

– Ехал на завод УМПО, с 7:00 до 7:20 на остановку «Спортивная» не приехал ни один автобус. В итоге создалась давка. Водитель открывал двери на каждой остановке, пассажиры блокировали двери, так как люди пытались зайти с остановок, – написал возмущенный горожанин.

Мужчина добавил, что в таких условиях соблюдать социальную дистанцию попросту нереально.

Ранее «КП-Уфа» писала, как в Башкирии проходит транспортная реформа, начатая еще три года назад.