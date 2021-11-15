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Общество15 ноября 2021 16:31

Радий Хабиров вошел в состав президиума Госсовета России

Ранее глава Башкирии входил в его состав в 2020 году
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Президент России Владимир Путин поручил включить Радия Хабирова в обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на федеральном портале правовой информации. Помимо Хабирова в Госсовет также вошли главы Ямало-ненецкого автономного округа, Астраханской, Ленинградской, Калужской, Курганской областей, Камчатки, Северной Осетии, Алании и Алтая.

Напомним, что состав президиума Госсовета России меняется каждые полгода, а Радий Хабиров уже входил в него в 2020 году. Президиум рассматривает повестки заседания Госсовета, а также проводит анализ реализации принятых решений.