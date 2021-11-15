Хабиров поручил ужесточить допуск школьников на занятия из-за коронавируса

При малейшем недомогании ученикам настоятельно рекомендуется оставаться дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Радий Хабиров поручил ужесточить допуск школьников на занятия из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Такое поручение он дал министру науки и образования республики Айбулату Хажину во время очередного заседания оперштаба. Сегодня, 15 ноября, все ученики в Башкирии вернулись на занятия в очном формате, и за их состоянием теперь особенно внимательно следить медицинские инспекторы.

- Я вас просил, чтобы в первые дни медицинские инспекторы работали, родительские собрания провести, чтобы ребенок при малейшем недомогании сидел дома, — подчеркнул Хабиров.

В ответ Айбулат Хажин отметил, что сейчас во всех образовательных учреждениях разработан и действует четкий алгоритм, как действовать, если кому-то из учеников не здоровится. Этот алгоритм уже разослан по всем школьным чатам, включая родительские.