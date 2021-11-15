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Общество15 ноября 2021 16:14

Хабиров поручил ужесточить допуск школьников на занятия из-за коронавируса

За состоянием учеников еще строже будут следить медицинские инспекторы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
При малейшем недомогании ученикам настоятельно рекомендуется оставаться дома

При малейшем недомогании ученикам настоятельно рекомендуется оставаться дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Радий Хабиров поручил ужесточить допуск школьников на занятия из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Такое поручение он дал министру науки и образования республики Айбулату Хажину во время очередного заседания оперштаба. Сегодня, 15 ноября, все ученики в Башкирии вернулись на занятия в очном формате, и за их состоянием теперь особенно внимательно следить медицинские инспекторы.

- Я вас просил, чтобы в первые дни медицинские инспекторы работали, родительские собрания провести, чтобы ребенок при малейшем недомогании сидел дома, — подчеркнул Хабиров.

В ответ Айбулат Хажин отметил, что сейчас во всех образовательных учреждениях разработан и действует четкий алгоритм, как действовать, если кому-то из учеников не здоровится. Этот алгоритм уже разослан по всем школьным чатам, включая родительские.