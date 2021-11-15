Радий Хабиров похвалился 920 преобразившимися башкирскими двориками

Фото: Радий Хабиров

Радий Хабиров похвалился в соцсетях, что в республике уже 920 дворов преобразились до неузнаваемости после участия в программе «Башкирские дворики». При этом их число к 2024 году планируется увеличить до 2 тысяч. В качестве примера глава региона привел обустроенный двор в Учалах, который объединил сразу 11 многоквартирных домов. Тут есть все для комфортного отдыха – детские горки, карусели и качели, для любителей потренироваться – спортивная площадка с мягким покрытием. Все дороги заасфальтированы, установлено освещение и видеонаблюдение, а все ремонтные работы контролировали сами жители.

- Все, что обещали, постараемся сделать, - заверил Радий Хабиров, попросив глав администраций согласовать вместе с местными жителями план – какими именно они хотят видеть свои обновленные дворы.