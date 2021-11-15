От +1 до -25: погода в Башкирии на этой неделе преподнесет сюрпризы

К концу недели Башкирию накроет снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Башкирии в течение текущей недели ожидается контрастной: столбики термометров будут колебаться между +1° и -25°. Это связано с быстрой сменой воздушных масс, пояснили 15 ноября синоптики Башгидромета.

Грядущей ночью, 16 ноября, по республике сохранится морозная погода: -13,-18°, при прояснениях до -23°. Существенных осадков не прогнозируется.

К середине недели атмосферное давление начнет падать – на этом фоне в регионе пройдет снег (в том числе и мокрый), местами при сильном и умеренном ветре возможны метели. На дорогах возникнет снежный накат и заносы. Температура при этом начнет повышаться: ночью до -6,-11°, днем до +1,-4°

В четверг, 18 ноября, в Башкирию вновь вернется холод. В темное время суток -13,-18° (местами -20,-25°), после восхода солнца -5,-10°.

В конце недели опять начнет теплеть, но погоду усугубят снегопады и метели.