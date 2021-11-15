Полиция Башкирии четыре года разыскивает подозреваемого в надругательстве над девочкой

По версии полиции, Злобин надругался над девочкой в 2019 году

МВД Башкирии обновило ориентировку на уроженца Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Злобина, который подозревается в надругательстве над девочкой из Октябрьского. Преступление, по данным ведомства, произошло в 2017 году. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица младше 14 лет.

– За помощь в розыске Злобина А.В. МВД по Республике Башкортостан объявлено вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей, – напомнили в МВД.

Ориентировка на Алексея Злобина

Приметы Злобина: на вид – 40-45 лет, рост – 170-175 см, славянская внешность, плотное телосложение, овальное лицо, короткие светлые волосы.

Особые приметы подозреваемого: крупная родинка на правой щеке, может носить бороду, татуировка на левом предплечье в виде паука с паутиной.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, МВД просит позвонить по телефонам: 8 (347) 279-39-02 - дежурная часть, 8 (347) 279-33-87 - Управление уголовного розыска.

Напомним, ранее МВД уже дважды объявляло награду за помощь в поимке Злобина – в 2019 и 2021 годах.