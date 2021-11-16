«Не злите людей!»: власти объяснили, почему закрыли проезд с трассы М-5 в сторону Зинино

Прямой поезд с трассы М-5 в сторону Зинино закрыли из-за опасного участка дороги

Съезд с трассы М-5 в сторону деревни Зинино закрыли из-за повышенной аварийности участка.

В начале ноября уфимцы, проживающие в деревне Зинино, пожаловались на закрытие поворота с трассы М-5 в сторону их дома. Вместо того, чтобы ехать в деревню напрямую, теперь им нужно доезжать до моста с развязкой.

- Весь поток с М-5 забился перед мостом. А там осталась абсолютно пустая асфальтная дорога же. Откройте, не злите людей! – возмущалась горожане в соцсетях.

Вскоре представители Минтранса республики ответили на жалобы местных жителей. Оказалось, что дорогу закрыли из-за ее опасности.

- 1474 километр федеральной трассы М-5 «Урал» был потенциально аварийно-опасным участком, на котором по проведенному анализу за девять месяцев произошло два ДТП, где 1 погибший, 2 пострадавших. Из-за этого на межведомственной Комиссии по безопасности дорожного движения 14 октября приняли решение о ликвидации несанкционированного примыкания, - гласит официальный ответ чиновников.