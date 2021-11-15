В Башкирии запустили хогвартский экспресс из Гарри Поттера

фото: Минтранс РБ

14 ноября в Башкирии запустили экскурсионный поезд, стилизованный под хогвартский экспресс из серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

– 124 пассажира отправились в путешествие по маршруту «Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак» на рельсовом автобусе РА-2 в 2-вагонном исполнении, – рассказали в ведомстве. – Продолжительность поездки составила 2 часа.

Пассажиров в пути развлекали около 10 аниматоров, которые примерили на себе образы персонажей вселенной Гарри Поттера. Каждому, кто проехался в поезде, дали палочки, билет и письмо из Хогвартса. Следующие экскурсионные рейсы запланированы на 21 и 28 ноября.