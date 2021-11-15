В Башкирии установят почти 2,3 тыс. новогодних елок

Новогодняя елка в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Города и районы Башкирии к Новому году установят 2 291 праздничную елку. Также планируется обустроить 1 160 новогодних городков, залить 756 ледовых катков и 1 173 горки, а также протянуть 269 километров иллюминации. Об этом на оперативке в местном правительстве 15 ноября сообщил и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев.

По его словам, до 1 декабря в городах и районах республики необходимо включить новогоднюю подсветку зданий, улиц и парков, а до 20 декабря – установить елки, ледяные скульптуры и новогодние городки.

Глава республики Радий Хабиров, заслушав доклад чиновника, в свою очередь заявил, что администрации муниципалитетов должны позаботиться об установке елок и городков «до 1 декабря»:

– 1 декабря у меня лежит записка с анализом выполнения этого поручения – ни на один день позже. 1 декабря все начинает работать, – обратился к руководителям городов и районов Хабиров.

Ранее «КП-Уфа» писала, что муниципалитеты Башкирии получат миллионные премии за организацию лучших новогодних городков.