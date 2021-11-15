Как помочь птицам зимой расскажет «Рыцарь леса»

Россия отмечает праздник птиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу, 12 ноября, Россия отмечала необычный праздник – Синичкин день.

Орнитологи союза охраны птиц РФ организовали этот праздник, чтобы люди не забывали, что птицам зимой следует помогать. В этот день развешивают кормушки для синиц, щеглов, снегирей, соек, чечёток, свиристелей.

Чтобы уфимцы знали чем кормить птиц, как делать кормушки, группа компаний «Садовое кольцо» и «Комсомольская правда» решили организовать лекцию на тему: «Покормите птиц зимой», которая будет доступна для просмотра в социальных сетях «Кошкиного парка» и на сайте KP.ru, а также на сайте издания.

Лекцию проведёт Полина Полежанкина - автор около 100 научных статей по орнитологии, кандидат биологических наук и член совета регионального отделения Русского географического общества.

Полина родилась в Уфе, окончила Башкирский государственный университет, а сейчас ее имя известно орнитологам по всей стране.

Некоторые из ее проектов можно назвать по-настоящему уникальными. Полежанкина – соавтор книги «Атлас птиц Москвы», составила список «Птиц Башкирского заповедника и его сопредельных территорий», была председателем бюро Центрального совета Союза охраны птиц России, награждена почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии страны, лауреат премий «Рыцарь леса» и Росгео.