Строительство двух новых ковид-госпиталей в Башкирии начнется в декабре

Проект сибайского ковид-госпиталя // фото: pravitelstvorb.ru

Строительство двух новых ковид-госпиталей в башкирских городах Сибае и Туймазах начнется в первых числах декабря текущего года. Об этом сегодня, 15 ноября, на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– Мы утвердили […] концепцию двух госпиталей, которые будут каждый по девять тысяч квадратных метров. Сейчас завершаем процедуры по финансированию и проектным работам. В начале декабря приступим к строительству. Оно займет не более двух месяцев, – рассказал чиновник.

Напомним, строительство новых ковид-госпиталей в Башкирии глава республики анонсировал в конце октября. Предполагается, что лечебницы будут возведены по аналогии с двумя существующими «инфекционками» под Уфой и в Стерлитамаке.