Хабиров предупредил чиновников о заседании антиковидного оперштаба

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Сегодня 15 ноября, в 19:00, в Башкирии состоится заседание антиковидного оперштаба. На нем будет обсуждаться ход вакцинации против коронавируса. Об этом на оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уважаемые главы муниципалитетов, сегодня, в 19:00, мы проведем заседание оперативного штаба. Вопрос ключевой – ход вакцинации. Контрольное управление, подготовьте видение текущей ситуации по соблюдению норм вакцинации. Если есть необходимость, пригласите руководителей предприятий, – сказал он.

Напомним, на том же совещании Хабиров высказался о вакцинации против COVID-19 среди сотрудников промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По словам главы, проведение прививочной кампании среди работников – это «обязанность» их руководителей.