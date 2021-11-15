Власти Башкирии обещают миллионные премии за лучшие новогодние городки

Фото: Рустем Ахунов

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии, с докладом о подготовке к празднованию нового года выступил министр ЖКХ республики Алан Марзаев. Чиновник рассказал, что в ближайшее время во всех городах и райцентрах должны установить праздничные украшения на домах, учреждениях и прочих зданиях, а также к 10 декабря в парках, скверах и во дворах возведут новогодние городки. Власти республики планируют провести конкурс на лучший ледовый городок, а победителей в пяти разных номинациях ждут хорошие премии.

- Заявки принимаются с 10 декабря по 10 января 2022 года. Конкурс будет проведен по пяти номинациям: среди районов города Уфа, среди городских округов за исключением Уфы, среди городских поселений, среди сельских поселений и среди придомовых территорий, - анонсировал Марзаев.

Лучший новогодний городок в Уфе получит денежную премию в размере 2,5 млн рублей, лучший новогодний городок в каждом из районов башкирской столицы – по 2 млн рублей. Также МинЖКХ обещает премии в 1,3 млн рублей за лучший городок в городах республики, 1,2 млн получит победитель в номинации «лучший новогодний городок» в сельских поселениях и полмиллиона получит лучший ледовый городок во дворах.