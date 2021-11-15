«Это их обязанность»: Хабиров высказался об обязательной вакцинации на предприятиях

Роспотребнадзор Башкирии поручил ввести обязательную вакцинацию на предприятиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе Роспотребнадзор Башкирии ввел обязательную вакцинацию для сотрудников промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий. Эту меру на оперативном совещании 15 ноября в правительстве прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

– На первый план сейчас становится работа с руководителями предприятий – сельскохозяйственных, промышленных и других. Это их обязанность уже. Снижать объемы [вакцинации] мы не имеем права. Если мы с вами продержим темпы, и люди нас услышит, то в этом году задачу по [плану в] 80% привитых [жителей] выполним, – сказал руководитель региона.

По состоянию на 15 ноября, первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,81 млн жителей, вторым – 1,51 млн (60% от плана).