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Здоровье15 ноября 2021 7:24

«Это их обязанность»: Хабиров высказался об обязательной вакцинации на предприятиях

Глава Башкирии надеется выполнить план по привитым от коронавируса до конца года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Роспотребнадзор Башкирии поручил ввести обязательную вакцинацию на предприятиях

Роспотребнадзор Башкирии поручил ввести обязательную вакцинацию на предприятиях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе Роспотребнадзор Башкирии ввел обязательную вакцинацию для сотрудников промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий. Эту меру на оперативном совещании 15 ноября в правительстве прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

– На первый план сейчас становится работа с руководителями предприятий – сельскохозяйственных, промышленных и других. Это их обязанность уже. Снижать объемы [вакцинации] мы не имеем права. Если мы с вами продержим темпы, и люди нас услышит, то в этом году задачу по [плану в] 80% привитых [жителей] выполним, – сказал руководитель региона.

По состоянию на 15 ноября, первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,81 млн жителей, вторым – 1,51 млн (60% от плана).