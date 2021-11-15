Хабиров прокомментировал увеличение количества смертельных ДТП в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал увеличение на дорогах республики числа смертельных аварий.

– Провели межведомственное совещание с коллегами по безопасности дорожного движения. Обстановка на дорогах сложная: количество ДТП снизилось, но число смертей увеличилось. Это меня очень сильно беспокоит. К сожалению, по ДТП в этом году не достигнем тех показателей, которые мы себе ставили. Очень многоплановая работа, ряд решений уже наметили. Уверен, если слаженно будем работать, придем к тому, чтобы людей на дорогах у нас умирало меньше, – заявил глава региона.

Напомним, под Уфой вечером 14 ноября водитель легковушки сбил лося, пассажир автомобиля и дикое животное погибли. Авария произошла на 30-м километре Западного обхода Уфы. Житель Караидельского района 24 лет за рулем «Лады Приора» совершил наезд на лося, который резко выскочил на проезжую часть.