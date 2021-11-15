Радий Хабиров объявил о назначении Азамата Янбердина председателем Общественной палаты Башкирии

Фото: Общественная палата РБ

Сегодня, 15 ноября, вовремя очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил об очередных кадровых перестановках. В частности, он официально поздравил с избранием на пост председателя Общественной палаты республики Азамата Янбердина.

- 10 ноября избран новый председатель Общественной палаты – Янбердин Азамат Гибадуллович. Вы все его знаете, очень ехидные его передачи во «Времечке» и так далее. Человек, конечно, с огромным опытом социальных коммуникаций. Надеюсь, что Общественная палата у нас будет эффективно работать под вашим руководством, - напутствовал Радий Хабиров нового председателя.

На данный момент Азамат Янбердин занимает пост генерального директора муниципального телеканала «Вся Уфа». Председателем Общественной палаты его избрали после того, как эту должность досрочно покинул соратник Хабирова Ростислав Мурзагулов.