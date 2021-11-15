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Общество15 ноября 2021 6:19

Башкирия введет обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков

Законопроект будет рассмотрен 25 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании

Парламент Башкирии 25 ноября намерен в окончательном чтении принять закон, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. С 1 июля 2022 года такая норма будет действовать по всей России. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил председатель заксобрания Константин Толкачев, в республике «будет сформирована специальная аттестационная комиссия и утверждена форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика».

– Будет организован региональный государственный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги, – рассказал Толкачев.

Он отметил, что аттестаты, выданные до 1 июля 2022 года, будут действовать до окончания срока, но не позднее 1 января 2024 года.

Аттестация экскурсоводов, по словам Константина Толкачева, необходима для формирования цивилизационного, контролируемого и прозрачного рынка туристических услуг.