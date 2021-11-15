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Происшествия15 ноября 2021 5:41

Под Уфой водитель «Приоры» сбил лося, пассажир авто и животное скончались

Сохатый резко выскочил перед машиной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Машина после ДТП с лосем // фото: ГИБДД РБ

Машина после ДТП с лосем // фото: ГИБДД РБ

Под Уфой вечером 14 ноября водитель легковушки сбил лося, пассажир автомобиля и дикое животное погибли. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 30-м километре Западного обхода Уфы. Житель Караидельского района 24 лет за рулем «Лады Приора» совершил наезд на лося, который резко выскочил на проезжую часть.

Сидевший на заднем сиденье легковушки пассажир 62 лет скончался до приезда медиков. По данным Госавтоинспеции, он не был пристегнут ремнем безопасности. Сохатый так же погиб.