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Происшествия15 ноября 2021 5:04

При пожаре в квартире пятиэтажки в Башкирии погиб одинокий пенсионер

Инцидент произошел в городе Янауле
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Янауле при пожаре в многоквартирном доме погиб пожилой мужчина. Инцидент произошел сегодня утром, 15 ноября, в пятиэтажке по улице Некрасова. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– Огнем повреждено домашнее имущество на площади 3 кв. м. в комнате размером 6х3 метра, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома, – передали спасатели.

Во время тушения сотрудники экстренного ведомства обнаружили тело 68-летнего пенсионера. В МЧС отметили, что погибший проживал один, семьи у него не было.

В причинах пожара разбирается дознаватель.