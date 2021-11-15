Правительство Башкирии заявило о четырехкратном сокращении числа безработных

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В Башкирии число зарегистрированных безработных в 2021 году сократилось в 4,3 раза по сравнению с пиковыми показателями пандемического 2020-го года. Об этом заявили в республиканском правительстве.

– Уровень безработицы по методологии Международной организации труда уменьшился с 6,5% до 4,0%, регистрируемой безработицы - с 6,82% до 1,57%. Число зарегистрированных безработных граждан уменьшилось […] на 101 тыс. человек и составило 28 тыс. человек (на 10 ноября), – передали в правительстве.

Госорган также отчитался о трехкратном росте временного трудоустройства граждан с проблемами в поиске работы. По итогам 10 месяцев текущего года центры занятости Башкирии трудоустроили 82,2 тысячи человек, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020-го.