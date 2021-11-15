За сутки с улиц Уфы было вывезено более 5,5 тыс. кубометров снега

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За сутки с улиц Уфы было вывезено 5 524 кубометра снега. Об этом сообщили в городской администрации.

– Днем [14 ноября] на уборку снега вышли 260 дорожных рабочих и 177 единиц спецтехники. – передали в мэрии. – На дорогах города использовано 165 тонн противогололедных материалов.

Власти башкирской столицы отметили, что в первую очередь коммунальщики расчищают пассажирообразующие магистрали города. «Особое внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, остановочных площадок».

В уборке дворов, подъездов к ним и межквартальных проездов задействованы 122 единицы техники и 585 дворников.