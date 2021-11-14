Видео: у здания филармонии в Башкирии сгорела легковушка

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 14 ноября, в башкирском городе Учалы у здания местной филармонии по улице Ленина загорелась вазовская «десятка». Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном МЧС.

Легковушка вспыхнула около 8:00. Получив вызов о ЧП, пожарные были на месте происшествия уже в 8:08. В тушении участвовали шесть человек: в 8:12 они ликвидировали открытое горение, еще спустя восемь минут – последствия пожара.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По словам очевидцев, «десятка» загорелась при запуске двигателя. В МЧС предполагаемой причиной пожара назвали «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства». Расследованием происшествия занимается дознаватель аварийного ведомства.