У водоемов Уфы установили предупреждающие таблички

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В Уфе сотрудники аварийной службы установили у городских водоемов аншлаги, запрещающие выход на лед. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в столичной администрации.

– У подмёрзших водоемов часто можно встретить подростков, гуляющих по тонкому льду, или взрослых, которые, сокращая путь, пытаются по льду перейти на противоположный берег, – передали в мэрии.

Там добавили, что на замерзших водоемах нередко происходят несчастные случаи – люди проваливаются под лед, и их не всегда удается спасти.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Башкирии понизится до -20 градусов.