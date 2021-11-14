«Разбудили в час ночи»: жители Башкирии пожаловались на подозрительную пару в подъезде

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Жильцы одного из домов в башкирском городе Стерлитамаке пожаловались на подозрительную пару мужчины и женщины, которые глубокой ночью отчаянно пыталась попасть в подъезд. В соцсетях недовольные горожане отметили, что возмутители спокойствия прорывались в многоэтажку за закладкой.

– 15 минут пытались попасть в подъезд за закладкой, разбудив в час ночи жителей. Представлялись сотрудниками полиции и требовали открыть дверь. В итоге забежали в подъезд на 30 секунд, забрали закладку и ушли, – рассказал жилец дома в одном из городских сообществ.

В комментариях пользователи посоветовали в подобных случаях сразу же вызывать полицию, а не ждать, пока сердобольные горожане откроют дверь подъезда.