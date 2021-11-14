При столкновении двух легковушек на трассе в Башкирии пострадали шесть человек

фото: МЧС РБ

Сегодня, 14 ноября, в Белорецком районе Башкирии при столкновении двух легковушек пострадали сразу шесть человек. Авария случилась около 16:05 на 35 километре трассы Белорецк-Стерлитамак. Об этом сообщило республиканское МЧС.

– Прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование пострадавших. Всего в автомобилях находилось 10 человек, в том числе 4 детей. Погибших нет, травмировано 6 человек (в том числе 1 ребенок) в сознании, – передали в экстренном ведомстве.

Пострадавших на машинах скорой помощи доставили на осмотр в Белорецкую районную больницу. В МЧС добавили, что затруднений в движении ДТП не вызвало. В причинах происшествия разбирается дорожная полиция.

Обновление: Как уточнили в ГИБДД республики, на автодороге столкнулись «Лада Гранта» и Chevrolet Cobalt. Госпитализация потребовалась обоим водителям - 38- и 30-летнему мужчинам, - а также 49-летней пассажирке из отечественной легковушки. Помощь медиков потребовалась еще четверым пассажирам иномарки: женщинам 25 и 60 лет, парню 20 лет и 9-летней девочке.