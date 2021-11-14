Количество взятых жителями Башкирии кредитов увеличилось на 40%

В Башкирии в октябре 2021 года количество выданных наличными кредитов выросло на 40% по сравнению с тем же месяцем 2020-го

В Башкирии в октябре 2021 года количество выданных банками наличными кредитов выросло на 40% по сравнению с тем же месяцем 2020-го (489 тыс. против 348 тыс.). Об этом сообщили в Объединённом Кредитном Бюро (ОКБ), которое владеет данными 97% банковских заемщиков.

Существенный рост кредитования в октябре наблюдается также в Татарстане (+44%, 435 тыс.), Иркутской (+43%, 351 тыс.), Московской и Тюменской (+41%, 905 тыс. и 204 тыс. соответственно) областях и в Москве (+40%, более 1 млн).

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными – это больше, чем весь 2020-й (11,6 млн) и рекордный по этому показателю 2019-й год (15,3 млн).