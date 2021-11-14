Главврач больницы в Башкирии рассказал об осложнениях после COVID-19 у детей

В четвертую волну коронавирусу чаще стали болеть дети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный врач детской больницы башкирского города Стерлитамака Борис Шарипов рассказал об осложнениях после COVID-19 у детей. По словам специалиста, основную опасность как следствие перенесенной инфекции у несовершеннолетних несет мультисистемный воспалительный синдром (МВС) – это чрезмерный иммунный ответ организма на проникновение вируса.

– Обычно МВС развивается через 1-6 недель после острой фазы заболевания, даже если ребёнок перенёс лёгкую или бессимптомную форму COVID-19. К этому времени у большинства детей, переболевших коронавирусом, ПЦР-тесты на ковид отрицательны, но при этом обнаруживаются антитела к коронавирусу, – сказал медик в беседе с изданием «Стерлитамакский рабочий».

Шарипов пояснил, что первый признак МВС после коронавируса у детей – это резкое повышение температуры тело, гипертермия и красный цвет языка. Не исключены и сыпь на теле, конъюнктивит, склерит, увеличение лимфоузлов, отёки ладоней и стоп. Мультисистемный воспалительный синдром может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, боли в животе, рвоте, тошноте и диарее.

COVID-19, по словам Бориса Шарипова, также влияет на чувствительную нервную систему ребенка. У подростков встречаются головные боли, высокое давление, нарушение сердечного ритма и утомляемость.

Напомним, в Башкирии продолжается четвертая волна коронавируса. Одна из ее особенностей – высокая заболеваемость среди детей. В столице республики Уфе даже открыт специальных ковид-госпиталь для новорожденных. По последним данным Минздрава региона, на лечении в связи с инфекцией сейчас находятся более 1,5 тысячи несовершеннолетних, 141 из них лечится в профильных госпиталях.