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Здоровье14 ноября 2021 11:54

Более 95 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировано в Башкирии с начала пандемии

Число жертв инфекции уже превышает три тысячи человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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33 человека скончались от коронавируса в Башкирии за последние 24 часа

33 человека скончались от коронавируса в Башкирии за последние 24 часа

Фото: Иван МАКЕЕВ

95 581 случай коронавируса зарегистрирован с начала пандемии на территории Башкирии. За последние сутки инфекцию выявили у 679 жителей. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Ежедневно от COVID-19 в республике умирает более 30 человек. За минувшие 24 часа инфекция унесла жизни еще 33 пациентов, всего скончались 3 044 жителей.

Переболели коронавирусом 84 527 человек, 678 из них выписались по выздоровлению за день.

Первым компонентом вакцины привились 1,8 млн граждан Башкирии, вторым – 1,5 млн.