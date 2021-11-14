В Башкирии в ДТП с молодой девушкой без прав пострадала 15-летняя пассажирка

фото: ГИБДД РБ

Вечером 13 ноября в башкирском городе Белорецке произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на улице Блюхера. Вазовская «девяносто девятая», которой управляла 20-летняя горожанка, врезалась во встречный грузовик Volvo.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель ВАЗа и её 15-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. Известно, что девушка не имела водительских прав, – передали в дорожной полиции.

ГИБДД назначила проверку по факту аварии. За прошедшие сутки в еще семи ДТП на территории Башкирии пострадали 14 человек.