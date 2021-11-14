Одиннадцатиклассник из Уфы победил на международной олимпиаде по физике

фото: Радий Хабиров // vk.com

Алексей Санин, ученик 11 класса уфимского Инженерного лицея № 83, взял золотую медаль на Международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани в Узбекистане. Он стал лучшим среди более 100 участников из 19 стран. Школьника в своих соцсетях сегодня, 14 ноября, поздравил глава республики Радий Хабиров.

– [Алексей Санин] ещё раз доказал, что наша система образования и научные школы по-прежнему лидируют в мире, – написал руководитель региона.

Он также отметил огромный вклад в победу наставника Алексея – учителя физики Артема Сухоносова. Хабиров выразил надежду, что после окончания школы юноша выберет для продолжения учебы один из ведущих вузов Башкирии и будет участвовать в проектах Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня.

Алексей Санин участвует в олимпиадах по физике с девятого класса. Сначала он был капитаном лицея на межрегиональном уральском турнире юных физиков в Екатеринбурге, затем стал финалистом Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике и экономике и в итоге дорос до международного уровня.