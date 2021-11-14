Синоптики прогнозируют в Башкирии похолодание до -22 градусов

Синоптики предупредили о похолодании в Башкирии
Фото: Рустем АХУНОВ
В Башкирии на следующей неделе ожидается серьезное похолодание – температура воздуха может упасть до -22°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
В понедельник, 15 ноября, ночью местами по республике пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -9,-14° (при прояснениях -20°), днем -5,-10°.
Во вторник, 16 ноября, небольшой снег сохранится. Ветер прогнозируется переменных направлений. В темное время суток температура снизится до -12,-17° (при прояснениях -22°), днем потеплеет до -6,-11°.
Ранее «КП-Уфа» писала, какая погода будет в Башкирии во второй половине ноября.