Жена Элвина Грея показала свой нос после пластической операции

фото: @_izi__official

Жена популярного певца из Башкирии Элвина Грея показала, как ее нос выглядит после ринопластики. Инзиля Юльякшина решилась сделать операцию в конце октября.

В своем инстаграме девушка сняла, как избавляется от специальной повязки, которую она носила на носу более двух недель. Чуть позже для сравнения она продемонстрировала свое лицо до и после операции.

фото: @_izi__official

Напомним, ранее Инзиля призналась, что ей не нравилась ее форма носа, и она «давно мечтала сделать ринопластику». Звездный супруг Элвин Грей поддержал ее в этом решении.