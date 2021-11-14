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Общество14 ноября 2021 7:54

Жена Элвина Грея показала свой нос после пластической операции

Девушка сняла специальную повязку, которую носила более двух недель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: @_izi__official

фото: @_izi__official

Жена популярного певца из Башкирии Элвина Грея показала, как ее нос выглядит после ринопластики. Инзиля Юльякшина решилась сделать операцию в конце октября.

В своем инстаграме девушка сняла, как избавляется от специальной повязки, которую она носила на носу более двух недель. Чуть позже для сравнения она продемонстрировала свое лицо до и после операции.

фото: @_izi__official

фото: @_izi__official

Напомним, ранее Инзиля призналась, что ей не нравилась ее форма носа, и она «давно мечтала сделать ринопластику». Звездный супруг Элвин Грей поддержал ее в этом решении.