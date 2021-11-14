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Общество14 ноября 2021 6:58

Какой будет погода в Башкирии во второй половине ноября 2021

Республику ждем снежный конец осени
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии ждет снежный конец осени

Жителей Башкирии ждет снежный конец осени

Во второй половине ноября в Башкирии ожидается снежная и теплая погода.

Как это и бывает обычно, в 2021 году снег в Башкирии выпал в середине ноября. С недавних пор в регионе окончательно установилась минусовая температура, а все вокруг покрылось слоем снега.

Во второй половине последнего месяца осени погода в Башкирии не преподнесет никаких сюрпризов. В целом, ночная температура воздуха не будет опускаться ниже -10 градусов, а днем будет теплеть до -7. Все это время ожидается снег, а при сильных потеплениях снег с дождем.

По прогнозам специалистов Росгидромета, зимой жителей Башкирии ждет нормальный среднегодовой температурный фон. В декабре среднемесячная температура воздуха опустится до -11, в январе до -15, а в феврале до -13.