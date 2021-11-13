Чиновники рассказали, почему Хабиров не носит маску Фото: https://vk.com/radiyhabirov

В Центре управления республикой ответили, почему Радий Хабиров не носит маску.

Жителей Башкирии уже несколько раз удивляло то, как Радий Хабиров относится к ношению средств индивидуальной защиты во время публичных мероприятиях. В некоторых случаях он носит маску и соблюдает правила из своего же указа, а иногда находится без нее даже в помещениях. Сотрудники башкирского Центра управления республикой объяснили негодующим подписчикам Хабирова в соцсетях, почему так происходит.

-Ношение маски при осуществлении трудовой деятельности не требуется, в случае если ношение маски препятствует осуществлению рабочей деятельности, - сообщил чиновник Тагир Ишимбаев.