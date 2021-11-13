Футболисты «Уфы» ехали на игру с ЦСКА и вытащили из сугроба чужую BMW

Футболисты помогли уфимцу выехать из сугроба Фото: https://www.instagram.com/ufafc

Футболисты ФК «Уфы» помогли водителю, застрявшему в сугробе.

Пресс-служба «Уфы» продолжает создавать образ максимально «свойской» команды. Еще недавно были опубликованы видео с голкипером Беленовым, кормящим пса Будулая, ставшего полноценным жителем домашнего стадиона клуба. Сейчас в пресс-службе команды показали, как футболисты помогли уфимцу, у которого застряла в снегу дорогая иномарка.

Известно, что спортсмены ехали на контрольный матч с ЦСКА. Недалеко от стадиона футболисты увидели застрявший BMW и решили помочь ему выехать из сугроба. В операции по вызволению немецкого автомобиля участвовали четверо игроков «Уфы».