В Башкирии перекроют движение по части трассы М-5

В Башкирии перекрывают участок трассы М5
В Минтрансе Башкирии сообщили о закрытии движения по участку трассы М-5 рядом с селом Аксеново (108+868 километр).
По данным пресс-службы ведомства, на месте будут проводиться работы по ремонту перегона Аксеново – Глуховская. Из-за этого водители будут испытывать неудобства 15 и 16 ноября в период с 9 до 18 часов.
В министерстве предложили объезжать проблемные участники следующим образом.
Из Уфы в Белебей – через Равеку, Пахарь, Анненково.
Из Уфы в Бижбуляк – через Раевку, Аксеново, Иршат, Усак-Кичу, Чулкан