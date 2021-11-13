В Башкирии перекроют движение по части трассы М-5

В Башкирии перекрывают участок трассы М5

В Минтрансе Башкирии сообщили о закрытии движения по участку трассы М-5 рядом с селом Аксеново (108+868 километр).

По данным пресс-службы ведомства, на месте будут проводиться работы по ремонту перегона Аксеново – Глуховская. Из-за этого водители будут испытывать неудобства 15 и 16 ноября в период с 9 до 18 часов.

В министерстве предложили объезжать проблемные участники следующим образом.

Из Уфы в Белебей – через Равеку, Пахарь, Анненково.

Из Уфы в Бижбуляк – через Раевку, Аксеново, Иршат, Усак-Кичу, Чулкан