Погода в Башкирии на воскресенье, 14 ноября

В Башкирии ожидается снегопады

14 ноября жителей Башкирии ждет прохладная и снежная погода.

В середине ноября на территорию Башкирии пришли по-настоящему зимние дни. Температура воздуха опустилась ниже -5 градусов и начались снегопады.

14 ноября похожая погода в Башкирии сохранится. По данным Башгидромета, температура воздуха в республике будет колебаться от -1 градуса днем до -9 градусов ночью. Ожидается небольшой снег и умеренный ветер.

Похожая погода будет и в Уфе. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью и вечером похолодает до -8. Весь день ожидается небольшой снег.

Ранее специалисты Башгидромета сообщали, что выпавший накануне в республике снег таять уже не будет.