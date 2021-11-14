В ГИБДД Башкирии рассказали, где уфимцы ловят больше всего штрафов с камер

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Госавтоинспекция Башкирии обозначила места Уфы, в которых дорожные камеры наиболее часто фиксируют нарушения ПДД.

Как рассказали «КП-Уфа» сотрудники республиканской ГИББД, наибольшее количество нарушений ПДД в автоматическом режиме фиксируется на проспекте Салавата Юлаева и городском участке дороги Уфа-Оренбург.

– С 2016 по 2019 год ежегодный уровень количества зафиксированных нарушений составлял от 1,1 миллиона до 1,3 миллиона зафиксированных фактов. Результат 2020 года превысил три миллиона. К этой же цифре вплотную приблизились по результатам 10 месяцев 2021 года, – сообщили специалисты региональной дорожной полиции.