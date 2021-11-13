Уфимец поругался с соседкой и схватился за топор

Уфимец угрожал соседке топором

Уфимец поругался с соседкой по коммуналке и угрожал ей топором.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что накануне в полицию поступило сообщение от обеспокоенной 58-летней уфимки. Она сообщила стражам порядка, что ее сосед угрожал ей топором.

Приехавшие на место полицейские выяснили, что поводом для угрозы стал словесный конфликт. Мужчина что-то не поделил с соседкой и начал с ней ругаться. В итоге дошло до того, что он схватился за топор, но, к счастью, все ограничилось словесными угрозами.

Тем не менее, по факту угрозы убийством полицейские возбудили уголовное дело. На всякий случай у буйного соседа изъяли тот самый топор.

Ранее мы сообщали о куда более жестоком инциденте с участием соседей. 27-летний пареньи из Башкирии убил соседку и надругался над телом. Труп несчастной ему помогала прятать мама.