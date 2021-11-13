В Башкирии от ковида привили 58% всего взрослого населения

В Башкирии от коронавируса вакцинировали уже 58% всего взрослого населения Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики Башкирии привили от коронавируса 58% взрослого населения.

В Башкирии продолжается прививочная кампания, направленная на снижение темпов распространения коронавируса. По данным Минздрава республики, по состоянию на 13 ноября 2021 города от ковида привили 58% от всего взрослого населения. Таким образом, прививку получили уже 72,5% от общего числа граждан, подлежащего вакцинации от ковида. Это 1 802 157 человек.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что для образования полноценной иммунной прослойки в 80% вакцинируемых медикам республики необходимо каждый день прививать от 15 тысяч человек разными компонентами прививки.

Летом Радий Хабиров сообщал о том, что можно говорить о коллективном иммунитете после того, в Башкирии привьются 1 900 000 человек.