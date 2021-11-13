В Башкирии загорелась старая сельская мечеть

В Башкирии загорелась мечеть в Абзелиловском районе Фото: МЧС Башкирии

Вечером 12 ноября в деревне Салаватово Абзелиловского района загорелась старая мечеть.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что сигнал о возгорании по улице Школьной в деревне Салаватово поступил на пульт диспетчера в 20.04 по местному времени. Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации огня.

К счастью, в момент возгорания внутри здания никого не было. Оказалось, что в деревне есть одна мечеть, а старую используют лишь для служб в выходные дни. Также спасатели сообщили, что для отопления здания использовали печь и конвекторы.

Сейчас на месте возгорания работает дознаватель МЧС, которому предстоит выяснить, из-за чего начался пожар в религиозном здании.

Похожий случай произошел в Уфе в ноябре 2019 года в Уфе. Тогда начался пожар в мечети в микрорайоне Сипайлово.