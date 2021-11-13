Улицы Уфы после снегопада вышли чистить 334 коммунальщиков

Ночью и утром 13 ноября улицы Уфы убирали 334 коммунальщика Фото: https://ufacity.info/

Ночью и утром 13 ноября улицы Уфы чистили 334 работников дорожного хозяйства.

В Уфе окончательно установилась зимняя погода и выпал снег. Из-за этого у городских коммунальщиков выдалась полноценная рабочая ночь.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что всего на уборку города ночью и утром в субботу вышли 334 человека. Рабочие задействовали 191 единицу техники.

Власти отметили, что уборка шла не только на центральных улицах города, но и во дворах. Так, прилегающую к жилам домам территорию очищали 630 дворников и 140 тракторов.

Коммунальщики напомнили уфимцам о том, что из-за смены температуры на улицах города может образоваться гололед. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД.