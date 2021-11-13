В Башкирии перевернулась машина с пьяным водителем, пострадали двое

В Башкирии перевернулась иномарка с пьяным водителем Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии перевернулся «Nissan Premier», которым управлял пьяный мужчина.

По данным ГИБДД республики, авария произошла ранним утром 13 ноября. 32-летний водитель возле деревни Ключевка в Федоровском районе не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. После это машина оказалась на крыше.

Автоинспекторы сообщили, что из-за действий мужчины пострадали двое его пассажиров – 33-летняя женщина и ее 32-летний спутник. Сейчас они находятся в больницы. Также сотрудники ГИБДД добавили, что водитель был пьян. Всего за прошлые сутки в республике зарегистрировали 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Ранее автоинспекторы анонсировали массовые рейды на дорогах Башкирии.