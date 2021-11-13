В Уфе без отопления остались 19 жилых домов и два предприятия

В минувшую пятницу в 19 домах Уфы отключали отопление Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе на несколько часов отключали отопление в 19 жилых домах и двух предприятиях.

О ситуации сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, ссылаясь на БашРТС. В теплоснабжающей компании сообщили, что вечером 12 ноября под подключения попадали сразу 19 жилых домов по четной стороне проспекта Октября, улицам 50 лет СССР, Комсомольской и Тихорецкой. Также без тепла остались и два предприятия, расположенные рядом.

Чиновники объяснили происходящее в весьма свойственной для себя манере – «предприятием произведено отключение в квартале Л-2». Подачу тепла в квартиры обещали восстановить к 22 часам 12 октября.

Напомним, что в Башкирии и в Уфе окончательно установилась настоящая зимняя погода. В регионе выпал снег, а по ночам температура воздуха начала опускаться до -13 градусов.