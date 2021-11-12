В Башкирии окончательно улегся снежный покров

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, когда в республике установится постоянный снежный покров. По данным метеорологов, окончательно снег выпал уже сегодня, 12 ноября. Специалисты считают, что больше до весны он таять не будет.

– Обычные сроки установления устойчивого снежного покрова с 7 по 10 ноября, а сход снежного покрова осуществляется в середине апреля, – рассказали в ведомстве.

В Башгидрометцентре также сообщили, что за последние 30 лет наибольшая высота снега составила 88 см, и как правило, своего максимума она достигает в конце февраля. Наиболее снежной за последние 10 лет зима была в 2016-2017 году, когда выпало 162% от нормы осадков.

Что же касается ближайшего времени, то снег будет идти, начиная уже с этой субботы, 13 ноября, и вплоть до четверга, 18 ноября. По ночам минимальная температура будет достигать -13° – уже в понедельник, 15 ноября. Этот же день будет наиболее холодным -7°.