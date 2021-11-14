Какие камеры используются для автоматической фиксации ПДД в Башкирии

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Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии рассказали «КП-Уфа», какие камеры используются для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Как рассказали специалисты пресс-службы республиканской дорожной полиции, всего в регионе установлено 1 015 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них на территории Уфы – 214.

– Используются комплексы «Автоураган ВСМ», «Кречет СМ», «Арена П» (передвижная), «Паркон». Фиксируются такие нарушения как превышение скоростных режимов, движение по выделенной полосе для движения общественного транспорта, нарушение правил парковки, проезда на запрещающий сигнал семафора на железнодорожных переездах, непредоставление преимущества движения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, – рассказали сотрудники ГИБДД по Башкирии.