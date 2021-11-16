Стало ясно, в каких районах Башкирии больше всего пострадавших и погибших в ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны районы Башкирии, в которых наблюдается рост числа пострадавших и погибших в авариях. Как сообщила «КП-Уфа» ГИБДД по Башкирии, с января по октябрь в республике произошло 3 090 ДТП, в которых было ранено 3 768 человек, погибло – 409.

– Рост количества ДТП, где погибли и пострадали люди, зарегистрировано в городах Нефтекамск, Сибай, Кумертау, а также в Мелеузовском, Архангельском, Ермекеевском и Гафурийском районах Башкирии, – сообщили нам специалисты региональной Госавтоинспекции.

Стоит отметить, в предыдущие пять лет количество аварий сокращалось от года к году. Однако число ДТП в этом году превысило количество происшествий, произошедших в 2020-ом.

2016 – 4 548 аварий (погибли – 516, ранены – 5 855)

2017 – 4 387 аварий (погибли – 512, ранены – 5 590)

2018 – 4 406 аварий (погибли – 550, ранены – 5 519)

2019 – 4 289 аварий (погибли – 469, ранены – 5 547)

2020 – 3 757 аварий (погибли – 455, ранены – 4 662)